CREATIVA EMILIA ROMAGNA La Regione di Lucarelli: fiabe noir nate a Parma Carlo Lucarelli parmense racconta grazie a CREATIVA EMILIA ROMAGNA il suo progetto divenuto un format internazionale coprodotto dalla Regione e sostenuto dalla Film Commission con il Fondo Audiovisivo regionale

Disegnato e ambientato tra Emilia (Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia) e Veneto (Palazzo Bo a Padova) in location prestigiose il C'ERA UNA VOLTA di Lucarelli fa comunque paura. Almeno nei suoi scritti e racconti si sente l'odore del noir d'epoca fiabesca dove il lupo è cattivo e ambiguo...Il format come proposto nel progetto regionale finanziato fruibile anche on demand e in streaming spazia dal PICCOLO PRINCIPE A BARBALÙ supportato dall'animazione. La fiaba nasce nella sua epoca e da fatti di cronaca con riscontri reali e secondo il maestro televisivo del giallo, il libro è sempre un viaggio per incontrarne l'autore.

Interventi di CARLO LUCARELLI tratti da EMILIA ROMAGNA CREATIVA

