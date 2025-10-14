EVENTI REGIONE La regista-regina del cinema muto “ELVIRA NOTARI. Oltre il silenzio” di Valerio Ciriaci al Modernissimo con la Cineteca di Bologna presenti in sala autore e produttrice Antonella di Nocera

150 anni fa nasceva a Salerno ELVIRA CODA NOTARI la prima regista italiana del muto napoletana d'adozione. Sceneggiatrice e produttrice de “LE SUE FILMS” oltre 60 pellicole d'autore diffuse tra Napoli e New York dagli anni 10 sino al Ventennio. Emanuele Coen nel suo romanzo LA FIGLIA DEL VESUVIO la chiama “regina del cinema” popolare e partenopeo tra sceneggiata e realismo. ELVIRA è una creativa incredibile capace di innovare il lavoro del marito colorista di fotogrammi. Fonda in famiglia la DORA FILM e vende tra gli italo-americani diventando famosa. Di colpo sparisce ma non le sue 'tracce' artistiche...

