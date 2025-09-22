La Repubblica di San Marino è pronta ad ospitare Junior Eurovision Song Contest nel 2026

Dopo l'accordo triennale tra San Marino RTV, Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution per il San Marino Song Contest, la Repubblica del Titano si candida per ospitare il Junior Eurovision Song Contest nel 2026.



Il Junior Eurovision Song Contest è un concorso internazionale annuale per giovani cantanti tra i 9 e i 14 anni, che organizza l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) dal 2003.



L'edizione 2025 si errà all'Olympic Palace di Tbilisi in Georgia. Parteciperanno 18 Paesi tra cui Azerbaigian, Croazia e Montenegro che tornano dopo alcune assenze, Albania, Croazia, Macedonia del Nord, Polonia, San Marino.



Sono ammessi brani scritti ed eseguiti prevalentemente nella lingua del paese partecipante. La votazione è basata su una combinazione di voto della giuria e voto pubblico, con un peso del 50% ciascuno.



Con una storia di 16 anni di partecipazione agli eventi "Eurovision" dell'EBU, San Marino è un esempio consolidato di rappresentanza dei piccoli paesi sulla scena internazionale. Oltre ai numerosi eventi sportivi e culturali internazionali organizzati nel paese, San Marino RTV è un'istituzione consolidata in grado di ospitare eventi di grande portata.



San Marino è lieto di partecipare allo Junior Eurovision Song Contest, soprattutto per l'importante opportunità offerta ai giovani artisti di mostrare il proprio talento su un palcoscenico internazionale e per aver dato loro la possibilità di incontrare nuovi amici durante il loro percorso musicale.



Sabato 13 dicembre 2025 la Repubblica di San Marino sarà rappresentata a Junior Eurovision Song Contest da Martina Crv, una giovane artista di 12 anni, che si terrà a Tbilisi, in Georgia. Martina Crv si esibirà con il brano "Beyond the stars", che mette in risalto le sue doti di interprete e musicista.



San Marino Rtv ha confermato la partecipazione al Junior Eurovision Song Contest 2025, puntando sul talento giovanile e sulla promozione della cultura sammarinese. La partecipazione di Martina Crv sarà un'importante vetrina per la Repubblica di San Marino, con l'augurio che la prossima edizione del JESC possa svolgersi proprio presso la Repubblica del Titano.



“Ogni anno, essendo presente in un diverso paese ospitante in tutta Europa, San Marino è desideroso di vincere ed è pronto a ospitare una futura edizione dello Junior Eurovision Song Contest nel suo paese. Dai grandi teatri agli impianti sportivi, San Marino offre un'ampia gamma di opzioni in grado di ospitare un evento di questo tipo.



Con i migliori auguri e buona fortuna alla nostra Martina CRV, che rappresenterà San Marino al JESC 2025, auguriamo una splendida avventura a tutti i bambini e ai colleghi che parteciperanno all'evento di Tbilisi. Che la musica e l'amicizia vincano.” commenta Ersin Palak, consulente della Delegazione della Repubblica di San Marino.



È stato siglato un accordo triennale tra San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e Media Evolution srl per la nuova edizione di “San Marino Song Contest”, il festival-contest che decreterà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà in Austria.



Il San Marino Song Contest presenta importanti novità per la sua nuova edizione, con due semifinali in diretta e una finale sempre in diretta, trasmesse su San Marino RTV. Il vincitore del concorso rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest in Austria.



Denny Montesi, amministratore unico di Media Evolution, è stato nominato Head of Delegation per l'Eurovision Song Contest. Sarà affiancato da Valentina Monetta, artista sammarinese che ha rappresentato San Marino all'Eurovision quattro volte, in veste di Ambassador. La coppia sarà responsabile di guidare la delegazione sammarinese all'Eurovision Song Contest e di promuovere il talento artistico della Repubblica di San Marino a livello internazionale.

Comunicato stampa di Media Evolution









