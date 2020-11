CERIMONIA La Repubblica entra a pieno titolo nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore: nuove opportunità per l'Ateneo

San Marino diventa il 49° Paese membro dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Nel corso di una cerimonia virtuale che si è svolta in apertura della Conferenza Ministeriale EHEA Rome 2020 - per la prima volta interamente in formato digitale - è stato conferito al Titano l'onore di far parte della rete di cooperazione tra i paesi, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore nell'istruzione superiore.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Per il sistema universitario sammarinese si aprono ora nuove opportunità: nel suo intervento, durante la tavola rotonda ministeriale, il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha fatto notare come “il mondo della cultura e dell'università spesso si muova più velocemente della politica, riuscendo ad ottenere importanti risultati anche in ambito internazionale”. Una giornata che, dunque, segna il coronamento di un impegno forte e costante da parte di istituzioni e governance universitaria.

Guarda l'intervista al Segretario di Stato all'Istruzione, Università e Cultura, Andrea Belluzzi



I più letti della settimana: