La Repubblica (verde?!) della Soia

Quando il colore verde dei campi di soia è il 'nuovo' rosso del sangue delle violenze e degli assassini contro i contadini e gli ambientalisti (oltre 1500), negli ultimi 13 anni, in una terra “rubata” dalla dittatura tra Paraguay e Brasile. Le radice del male affondano negli anni 70 con l'OPERAZIONE CONDOR, contro i “sovversivi”, del dittatore paraguaiano Alfredo Stroessner. Una terra ampia come la striscia di Panama disboscata a forza, diserbata e avvelenata, coltivata a OGM ancora in mano alle multinazionali conniventi. Una transizione ecologica micidiale basata sui nostri consumi 'verdi' di soia. Una repressione agroalimentare dell'industria occidentale sulle terre sottratte ed espropriate (La Repubblica della Soia) al movimento contadino e al popolo indigeno e delle antiche tribù ancora presenti ai margini. Un film sul diritto di abitare e coltivare in modo alternativo la terra dei padri. Un viaggio nel limbo sulla genealogia del disastro.