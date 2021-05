La "resilienza biologica" di Attenborough

"David Attenborough - Una vita sul nostro pianeta"

2020, un virus mortale (solo per l'uomo!) si diffonde sul pianeta in tutti i continenti e l'umanità perde terreno... (nei confronti della vita). Lo staff del famoso documentarista della BBC racconta la RESILIENZA BIOLOGICA della natura e delle specie animali più vicine a noi. Cieli puliti e tersi niente inquinamento acustico. Uccelli, cervi, e felini oltre agli animali selvatici, liberi per le città deserte. In spazi abbandonati dagli esseri umani 'recuperati' avamposti di sopravvivenza e resistenza animale a una velocità di cambiamento mai vista prima dagli studiosi. Il grande RESET silenzioso dovuto al virus sconosciuto ristabilisce equilibri naturali lontani. ATTENBOROUGH coglie con ragionevolezza la differenza tra cambiamento epocale e nuova epoca: il più semplice errore evitabile, uscendo dall'emergenza, è non capitalizzare l'imprevisto. Per tornare alla vera normalità è necessario farsi carico di un nuovo progetto di coabitazione virtuosa del presente.

