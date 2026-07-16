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La Resistenza (antimafia) per la libertà

“COL SUDORE DELLA FRONTE: canto del lavoro e della libertà” della Compagnia dell'Arpa con Ivan Bertolami e le musica originali dal vivo di Antonio Smiriglia al Resistenza Teatro Festival di CASA CERVI di Gattatico reggiano in Emilia

di Francesco Zingrillo
16 lug 2026

IVAN interpreta la vera storia della sua famiglia, i BERTOLAMI. Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese teatro di una vicenda di mafia contro i negozianti in una comunità chiusa vessata dal pizzo e dalle violenze crescenti. Intimidazioni e vividi ricordi di paura. Le ferite e il silenzio diventano, però, col tempo, voce collettiva (lenzuola bianche e fiaccolate: protesta): RESISTENZA. Il canto popolare e l'azione di scena direttamente dalla rappresentazione della compagnia di giro della tradizione (ritornelli e nenie: sonorità ancestrali). Un siciliano vero per un patrimonio condiviso (la libertà).




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