La Resistenza (antimafia) per la libertà

IVAN interpreta la vera storia della sua famiglia, i BERTOLAMI. Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese teatro di una vicenda di mafia contro i negozianti in una comunità chiusa vessata dal pizzo e dalle violenze crescenti. Intimidazioni e vividi ricordi di paura. Le ferite e il silenzio diventano, però, col tempo, voce collettiva (lenzuola bianche e fiaccolate: protesta): RESISTENZA. Il canto popolare e l'azione di scena direttamente dalla rappresentazione della compagnia di giro della tradizione (ritornelli e nenie: sonorità ancestrali). Un siciliano vero per un patrimonio condiviso (la libertà).







