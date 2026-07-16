EVENTI EMILIA La Resistenza (antimafia) per la libertà “COL SUDORE DELLA FRONTE: canto del lavoro e della libertà” della Compagnia dell'Arpa con Ivan Bertolami e le musica originali dal vivo di Antonio Smiriglia al Resistenza Teatro Festival di CASA CERVI di Gattatico reggiano in Emilia

IVAN interpreta la vera storia della sua famiglia, i BERTOLAMI. Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese teatro di una vicenda di mafia contro i negozianti in una comunità chiusa vessata dal pizzo e dalle violenze crescenti. Intimidazioni e vividi ricordi di paura. Le ferite e il silenzio diventano, però, col tempo, voce collettiva (lenzuola bianche e fiaccolate: protesta): RESISTENZA. Il canto popolare e l'azione di scena direttamente dalla rappresentazione della compagnia di giro della tradizione (ritornelli e nenie: sonorità ancestrali). Un siciliano vero per un patrimonio condiviso (la libertà).

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