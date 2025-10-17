INTRATTENIMENTO
La riccionese Michelle Lufo conquista i live di X Factor
La sua performance ha convinto il giudice Francesco Gabbani, che l’ha scelta per far parte della sua squadra, proiettandola nella fase più attesa del talent show musicale
Riccione fa il tifo per Michelle Lufo. La giovane artista romagnola ha superato, nella puntata andata in onda ieri sera, le Last Call di X Factor 2025, conquistando uno dei dodici posti disponibili per i prestigiosi Live. La sua performance ha convinto il giudice Francesco Gabbani, che l’ha scelta per far parte della sua squadra, proiettandola così nella fase più attesa del talent show musicale.
