INTRATTENIMENTO

La riccionese Michelle Lufo conquista i live di X Factor

La sua performance ha convinto il giudice Francesco Gabbani, che l’ha scelta per far parte della sua squadra, proiettandola nella fase più attesa del talent show musicale

La riccionese Michelle Lufo conquista i live di X Factor.

Riccione fa il tifo per Michelle Lufo. La giovane artista romagnola ha superato, nella puntata andata in onda ieri sera, le Last Call di X Factor 2025, conquistando uno dei dodici posti disponibili per i prestigiosi Live. La sua performance ha convinto il giudice Francesco Gabbani, che l’ha scelta per far parte della sua squadra, proiettandola così nella fase più attesa del talent show musicale. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy