La riconciliazione: Garfunkel chiede scusa a Simon "prima che sia troppo tardi"

Art Garfunkel, dopo decenni di alti e bassi con Paul Simon, ha fatto un primo passo verso la riconciliazione. Durante un pranzo Art si è scusato con Paul per averlo offeso in una vecchia intervista. “A ripensarci, volevo scuotere l'immagine sdolcinata di Simon & Garfunkel. Che sciocco sono stato” ha riferito al Sunday Times, senza specificare quale sia l'intervista. Secondo Art Garfunkel, l'incontro che si è svolto due settimane fa è andato bene. I due hanno messo in programma di rivedersi. “Volevo scusarmi prima che fosse troppo tardi. Ora penso che tra noi ci sia di nuovo un clima meraviglioso”.

Il duo, cresciuto assieme ai Queens, è stato tra i più prolifici degli anni '60, scalando le classifiche con Mrs. Robinson, The Sound of Silence e tanti album best seller grazie ai quali hanno vinto sette Grammy. L'allontanamento è avvenuto nel 1970, poco dopo l'uscita di Bridge Over Troubled Water. Il duo si è riunito diverse volte, come per il leggendario concerto a Central Park nel 1981, senza mai riuscire a ricostruire l'affiatamento iniziale. Nel 2001 Paul Simon si era pentito della rottura: “Spero che un giorno, prima che moriamo, riusciremo a fare pace”.

Simon ha continuato a produrre musica anche dopo la separazione, l'anno scorso è uscito il suo ultimo album Sette Salmi. Secondo quanto detto dal figlio di Garfunkel, la riconciliazione sta andando a gonfie vele, e si potrebbe sperare in qualche grande evento televisivo di beneficenza e, perchè no, con qualche incoraggiamento da parte dell'industria potrebbero uscire nuove canzoni.