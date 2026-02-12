TV LIVE ·
La risalita dal dolore è amore

RESILIENZA un corto sull'elaborazione del lutto di Lorenzo Sicuranza per DAMSlab nell'ambito di LA SOFFITTA presentazione di Roy Menarini

12 feb 2026

L'Ariano Film Festival irpino è stato il primo luogo dove parlare della mancanza al centro del film sulla morte di un amico del regista avellinese Sicuranza: GIANMICHELE MODESTINO giovane al quale l'opera è dedicata. La casa, la madre e il suo silenzio interiore dopo la perdita e prima della rinascenza: il ritorno alla vita non senza il ricordo fatto memoria in una mappa del dolore. La RESILIENZA va bel oltre la resistenza emotiva diventa commozione per un amico/figlio nell'amare il nostro destino: la speranza risale dalla primavera del cuore dopo l'inverno personale.




