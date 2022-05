REGIONE CULTURA La riscoperta della calligrafia “UNA STORIA IN PUNTA SOTTILE” scritta e diretta da Enza Negroni per raccontare Barbara Calzolari, unica donna italiana riconosciuta maestra di calligrafia, in un documento sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna

MASTER PENMAN italiana è la denominazione della prestigiosa istituzione americana IAMPETH, maestri di scrittura a mano nel mondo. Una donna emiliana allieva dei grandi insegnanti di scuola internazionale, BARBARA CALZOLARI, è la nostra 'PENWOMAN' artigiana di bella scrittura della lingua di Dante trasmessa ai bambini con “passione, amicizia e speranza”, apprese da altri come lei. I nostri nonni, padri e madri del 900, scrivevano a penna ( anche con pennino e inchiostro) e imparavano calligrafia e stile prima a matita sin dalle elementari. Corsivo e stampatello su righe e quaderni appositi, prima la brutta poi la bella copia, senza riscritture, cancellature e correzioni. “Dalla testa alla mano” - raccomanda Calzolari - postura e concentrazione passano dagli occhi in uno sguardo di getto che non preclude il cuore. Alla fine lasci un segno, inconfondibile e unico, il tuo.

