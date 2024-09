INTRONO A NOI La "Romagna toscana" vista dalle Marche Gli amici di AMARCHE.IT 'sconfinano' nella nostra “Romagna toscana”, intorno a noi, sul Monte Fumaiolo alle sorgenti del Tevere

Comune di Verghereto in provincia di Forlì-Cesena verso il Fumaiolo fino a circa 1300 metri d'altitudine alle origini del fiume sacro di Roma: Il Tevere. Dal valico a circa 10 minuti di cammino ci sono le fonti antiche recuperate nel Ventennio intorno agli anni 30. Sulle Balze, crocevia tra Romagna, Marche e Toscana, nascono anche il Savio e il Marecchia. L'Eremo di Sant'Alberico è una tappa consigliata dagli esperti di Amarche.it. La figura leggendaria dell'anacoreta cristiano morto centenario è ancora molto popolare per i racconti miracolosi. In passato altri eremiti hanno abitato il luogo battuto dai pellegrini sin dal secolo scorso. Boschi di faggio, fauna e flora tipica dell'Appennino centrale, e alcuni rifugi caratterizzano le camminate in un luogo dove si scia d'inverno. La vetta del Monte Fumaiolo è a 1407 metri sempre avvolta da una nebbiolina umida generata dalle sorgenti, e forse il nome deriva dal fenomeno meteorologico. 500 metri di discesa e nel bosco ci sono le sorgenti. Una stele di travertino voluta da Mussolini nel 1934 (nel '23 fece spostare il luogo in provincia della sua Forlì) a ricordo del fiume di Roma che arriva alla Capitale fino al mare di Ostia. Poco lontane le cascatelle del Tevere.

Il video di Amarche.it

