La Russia a Cesena nel balletto di Tchaikovsky

"Il lago dei cigni" al Teatro Bonci

Con l'Orchestra del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena il caposaldo della danza mondiale LAGO DEI CIGNI-BALLETTO RUSSO acquisisce una peculiarità unica: l'esecuzione orchestrale cesenate vera eccellenza del territorio. Una delle storie d'amore (tra il principe Siegfrid e la bella Odette) più rappresentata al mondo musicata da noi, in Romagna, su musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky interpretata dal BALLET FROM RUSSIA per le coreografia di un genio della danza: Marius Petipa. Il balletto classico e la scuola russa diventano così parte integrante del cartellone artistico romagnolo e bolognese con un pubblico di melomani e amatori del ballo sempre più esteso. Un vero e proprio messaggio per la politica culturale odierne viste le tante scuole di danza locali, professionali, mai localistiche.

