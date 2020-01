CARTELLONE BONCI La Russia a Cesena nel balletto di Tchaikovsky Unica tappa cesenate per il BALLETTO dalla RUSSIA stasera alle 21 al Teatro Bonci IL LAGO DEI CIGNI di Tchaikovsky per le coreografie di Marius Petipa

Con l'Orchestra del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena il caposaldo della danza mondiale LAGO DEI CIGNI-BALLETTO RUSSO acquisisce una peculiarità unica: l'esecuzione orchestrale cesenate vera eccellenza del territorio. Una delle storie d'amore (tra il principe Siegfrid e la bella Odette) più rappresentata al mondo musicata da noi, in Romagna, su musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky interpretata dal BALLET FROM RUSSIA per le coreografia di un genio della danza: Marius Petipa. Il balletto classico e la scuola russa diventano così parte integrante del cartellone artistico romagnolo e bolognese con un pubblico di melomani e amatori del ballo sempre più esteso. Un vero e proprio messaggio per la politica culturale odierne viste le tante scuole di danza locali, professionali, mai localistiche.

fz



