PRIMA FILM RSM La saga di Fabio in famiglia De Luigi-Lodovini Tappa sammarinese per la trilogia della famiglia Rovelli in 10 GIORNI CON I SUOI regia di Alessandro Genovesi protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini al Concordia per San Marino Cinema

Una commedia sul cambiamento epocale famigliare girata in Puglia. I figli crescono e la figlia maggiore col fidanzato va a sud all'università per amore, ma!? Papà De Luigi non ci sta... family movie anche un po' romagnolo per dolcezza e ironia per via del Fabio clementino... (di Santarcangelo per i foresti). Garbo e sorriso sul set e al cinema. Un inevitabile successo di una serie divenuta saga di culto (le prime due parti della trilogia sono ancora visibili su piattaforma). Un genere rinato proprio grazie all'onestà popolare di operazioni italianissime come questa. Gentilezza cinematografica di ritorno per famiglie al cine anche da noi.

