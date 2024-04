ANTEPRIMA WEB La saga di Macondo a episodi in streaming CENT'ANNI DI SOLITUDINE del Nobel Gabriel Garcia Marquez diventa una serie televisiva NETFLIX in 16 puntate interamente realizzata in Colombia

Un adattamento seriale originale da piattaforma streaming ma secondo i crismi produttivi cinematografici che prevede un testo potente e poetico come quello dell'autore di MACONDO. Latinoamericano per attori e ambientazioni sempre immaginario ma colombiano e popolare nella storia delle generazioni Buendìa. L'incipit è l'inizio del romanzo: “ molti anni dopo, di fronte al plotone d'esecuzione, il colonnello Aureliano Bunedìa si ricordò il pomeriggio caldo in cui il padre lo condusse a conoscere il ghiaccio”.

