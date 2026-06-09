TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

La Sagrada di LEGO

Il più grande set di sempre (12000 pezzi x 750 dollari) LA SAGRADA FAMILIA della LEGO per il Centenario della morte di Antoni Gaudí con la conclusione ufficiale del monumento inaugurata da papa Leone

di Francesco Zingrillo
9 giu 2026
Il più grande set di sempre (12000 pezzi x 750 dollari) LA SAGRADA FAMILIA della LEGO per il Centenario della morte di Antoni Gaudí con la conclusione ufficiale del monumento inaugurata da papa Leone
Il più grande set di sempre (12000 pezzi x 750 dollari) LA SAGRADA FAMILIA della LEGO per il Centenario della morte di Antoni Gaudí con la conclusione ufficiale del monumento inaugurata da papa Leone

Durante la visita del papa in Spagna dalla serie ARCHITETTURA di LEGO. La prestigiosa replica della cattedrale di Barcellona disponibile da novembre in 12.060 piccoli pezzi di storia. LA SAGRADA FAMILIA di Gaudí ricreata da LEGO dall'originale progetto del 1882 finito proprio ora. Il grande architetto catalano, considerato un visionario e un santo dagli spagnoli, morto nel 1926 aveva immaginato la sacra costruzione come qualcosa di diverso da un edificio religioso. Il set da record della LEGO a sua volta è stato ideato dai designer in equilibrio tra scala e precisione: diviso in sezioni per un monumento vivente in evoluzione continua (complessità).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura