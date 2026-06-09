La Sagrada di LEGO

Il più grande set di sempre (12000 pezzi x 750 dollari) LA SAGRADA FAMILIA della LEGO per il Centenario della morte di Antoni Gaudí con la conclusione ufficiale del monumento inaugurata da papa Leone

Durante la visita del papa in Spagna dalla serie ARCHITETTURA di LEGO. La prestigiosa replica della cattedrale di Barcellona disponibile da novembre in 12.060 piccoli pezzi di storia. LA SAGRADA FAMILIA di Gaudí ricreata da LEGO dall'originale progetto del 1882 finito proprio ora. Il grande architetto catalano, considerato un visionario e un santo dagli spagnoli, morto nel 1926 aveva immaginato la sacra costruzione come qualcosa di diverso da un edificio religioso. Il set da record della LEGO a sua volta è stato ideato dai designer in equilibrio tra scala e precisione: diviso in sezioni per un monumento vivente in evoluzione continua (complessità).







