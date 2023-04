GALLERIA NAZIONALE DI SAN MARINO La sammarinese Chiara Giardi e Paola Pietronave raccontano Documenta Evento artistico tra i più importanti

Un momento di condivisione e confronto con il pubblico per vivere l'arte attraverso le parole. La location è la Galleria Nazionale di San Marino, ma la mente va a Documenta, una delle manifestazione d'arte contemporanea più importanti d'Europa. A raccontare e raccontarsi Paola Pietronave e la sammarinese Chiara Giardi, che nel giugno scorso hanno partecipato all'appuntamento quinquennale di Kassel, in Germania. Direzione artistica indonesiana, affidata al collettivo Ruangrupa, così come le definizioni: le due giovani hanno quindi lavorato come sobat-sobat, ovvero mediatrici artistiche e hanno guidato i visitatori nella mostra.

"Quello che consiglio per immaginare la mostra - spiega Paola Pietronave - è pensare a un'esposizione diffusa in tutta la piccola cittadina. Con tanti laboratori. E la sera la mostra continuava in altri modi, ad esempio alla Good Kitchen, una cucina aperta ad artisti e pubblico che potevano stare insieme". L'esposizione esprimeva la metafora del “lumbung”, la pratica comunitaria di condivisione del surplus: le famiglie in Indonesia ripongono le eccedenze di riso in un granaio per disporne collettivamente.

Nella mostra dunque valori come generosità, rigenerazione e humour. Un esempio su tutti, una rampa da skateboard trasportata nel salone, su cui il pubblico poteva salire. "Era per celebrare ciò che i collettivi hanno raggiunto e stanno elaborando nei loro contesti - commenta Chiara Giardi -. Celebrare queste pratiche artistiche cercando una traduzione per un pubblico diverso".

