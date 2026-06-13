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La San Marino Academy Ballet torna con un nuovo spettacolo

Appuntamento al Teatro Nuovo con danza classica, contemporanea, hip hop, jazz e swing

di Laura Bonaiuti
13 giu 2026

"La danza comunque libera tante emozioni, sia per chi balla ma anche per chi la percepisce, la guarda, e diciamo che in questo periodo dove si parla purtroppo solo di cose non troppo belle, sicuramente aprire lo spirito all'arte e alla musica perché non vanno dissociate assolutamente, penso che sia un momento corretto", le parole della Direttrice artistica di San Marino Academy Ballet, Nathalie Locheron Muccioli


La danza come espressione dell'anima. La danza come strumento di crescita e trasformazione. Questa la missione del San Marino Academy Ballet, che accoglie bambini e ragazzi dai 3 anni e mezzo fino ai 18 e li prende per mano in un percorso artistico che segue i tempi e le aspirazioni di ognuno.

Oggi la “Serata di Gala”, al Teatro Nuovo di Dogana alle 20, il saggio, che incanterà il pubblico con esibizioni di danza classica, contemporanea, hip hop, moderna–jazz e, la novità di quest'anno, la swing dance.

"Presenteremo diversi balletti di cui Etude di Czerny, che è un balletto estratto del repertorio classico dell'Opera di Parigi, e poi nuove coreografie create dai maestri vari per le altre discipline. Io sono molto orgogliosa anche di annunciare che andremo a Madrid a novembre in quanto le nostre allieve hanno vinto un primo premio nazionale, per andare a concorrere in un concorso europeo a Madrid contro diversi paesi" ha concluso la Direttrice artistica.




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