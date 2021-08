La San Marino Concert band ringrazia i Reggenti per l'udienza con Mogol

La San Marino Concert Band ha voluto ringraziare in una nota i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini per la sensibilità dimostrata ricevendo il 18 agosto in udienza il massimo autore della musica italiana Mogol. La storica banda di Serravalle. diretta dal Maestro Dino Gnassi, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il concerto "Mogol racconta Mogol" tenutosi il 6 luglio, in cui il maestro ha voluto accompagnare l'esecuzione di alcuni dei suoi innumerevoli successi con dei commenti, fatti direttamente sul palco con l'orchestra, in cui ha raccontato aneddoti e storie sulla la creazione dei suoi capolavori.

L'udienza che è seguita a quel concerto ha creato una relazione con esiti di collaborazione con i giovani musicisti sammarinesi con il massimo autore e poeta italiano nella musica leggera. La San Marino Concert Band conclude sostenendo di ritenere la presenza di Mogol nel territorio uno stimolo e un esempio straordinario per tutti i giovani cantanti e musicisti sammarinesi.

