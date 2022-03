SANTARCANGELO 'La Sangiovesa' compie 30 anni, un libro celebra l'osteria

E' uno dei 'templi', riconosciuti, della romagnolità a tavola e ora che compie trent'anni un libro, intitolato 'La Sangiovesa" - L'osteria di Santarcangelo' la celebra intrecciando tradizione e futuro, parole, scorci della Valmarecchia più autentica. Il volume - che ripercorre tutta la storia del locale santarcangiolese e si dipana anche come ricettario con i piatti storici dell'osteria - è curato da Giorgio Melandri con immagini d'autore di Maurizio Gjivovich.

'La Sangiovesa', nasce da un'idea del proprietario e imprenditore nel settore dell'editoria e dell'innovazione digitale con il Gruppo Maggioli, Manlio Maggioli, insieme al poeta, pittore e scrittore Tonino Guerra, sceneggiatore dei film di Federico Fellini che intuì subito le potenzialità della struttura come contenitore dove "ammucchiare la poesia e la bellezza, qualcosa di nuovo e anche di vecchissimo che meriti di essere scoperto o, se vecchio, dissotterrato dall'indifferenza".

"Tonino Guerra è stato uno dei primi ad arricchire il locale, ad esempio donandoci le stufe, che sono degli autentici capolavori - racconta Maggioli - recentemente, le pareti del locale sono state arricchite da alcuni quadri di Guido Cagnacci che ho acquistato personalmente". Oggi, ha osservato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, "celebriamo un'eccellenza della nostra terra, che come tante altre storie, presenta ingredienti come la qualità, il legame con il territorio e la passione unite a un pizzico di visionarietà. In trent'anni 'La Sangiovesa' è diventata un punto di riferimento non solo della gastronomia, ma di tutta la cultura romagnola".

Nel Servizio Cristina Maggioli, Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna), Alice Parma (Sindaco di Santarcangelo) Giorgio Melandi (autore) e Manlio Maggioli

