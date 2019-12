La SANTA dello stalking in un lungometraggio

Santa ha sofferto per 3 lunghissimi anni, tra persecuzioni e insidie di ogni genere, prima di essere accoltellata a morte, sotto casa davanti ai genitori, da un uomo maturo che l'aveva 'agganciata' in parrocchia nel barese. “PSICOSI TRAVESTITA DA AMORE” (la definisce il regista) in un finale scritto e riscritto più volte nei decenni successi. Parenti e amici ne parlano al presente dando alla loro testimonianza una valenza di verità attuale e viva sulla persona di fede, la giovane dei diari su Maria Vergine, la donna piena di gioia figlia di un poliziotto. Una novella SANTA MARIA GORETTI secondo i parrocchiani. SANTA Vestita di rosso, colore della passione e sulla via della beatificazione, in un martirio annunciato. Il film è dedicato a “CHI DEVE SOPRAVVIVERE”...

Interviste con ROSA MARIA SCORESE Sorella della vittima, ALESSANDRO PIVA Regista film