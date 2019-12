DOCUFILM RIMINI La SANTA dello stalking in un lungometraggio Punto Giovane Riccione presenta al Cinema Tiberio di Rimini (ore 17 replica alle 21) l'anteprima di "SANTA SUBITO" il docufilm di Alessandro Piva su Santa Scorese giovane uccisa in parrocchia da uno stalker nel 1991

Santa ha sofferto per 3 lunghissimi anni, tra persecuzioni e insidie di ogni genere, prima di essere accoltellata a morte, sotto casa davanti ai genitori, da un uomo maturo che l'aveva 'agganciata' in parrocchia nel barese. “PSICOSI TRAVESTITA DA AMORE” (la definisce il regista) in un finale scritto e riscritto più volte nei decenni successi. Parenti e amici ne parlano al presente dando alla loro testimonianza una valenza di verità attuale e viva sulla persona di fede, la giovane dei diari su Maria Vergine, la donna piena di gioia figlia di un poliziotto. Una novella SANTA MARIA GORETTI secondo i parrocchiani. SANTA Vestita di rosso, colore della passione e sulla via della beatificazione, in un martirio annunciato. Il film è dedicato a “CHI DEVE SOPRAVVIVERE”...

fz

Interviste con ROSA MARIA SCORESE Sorella della vittima, ALESSANDRO PIVA Regista film



