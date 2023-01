La Sardegna di Fresu a Macondo

L'ensemble narrativo e musicale fa di TANGO MACONDO uno spettacolo da vedere e ascoltare. Storie di fatiche e dolori popolari che mescolano le terre sarde e le pianure letterarie o i mari narrativi di Garcia Márquez. Tromba, organetto sardo e bandoneon argentino: racconti a sud... Palcoscenico di terra ruvida e sassosa che fa rumore sotto i piedi. Un continente senza confini tra il delirio e la geografia dei grandi fiumi e dei mari della solitudine. Narrazione, canto e musica: “QUESTO (chistu) TOCCA METTERLO (ponillo) IN CANZONE” dal gallurese di De André secondo la tradizione isolana, Fresu, ha dato la musica alla memoria collettiva della Sardegna con “La Voce” di Salvatore Niffoi. La rappresentazione è una tela finemente tessuta con il sarto alla tromba in scena. Così il famoso BALLU TUNDU sardo fino all'osso s'incarna nel TANGO in un incanto geografico ancestrale tra SARDEGNA, COLOMBIA e ARGENTINA.