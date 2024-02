PRIMA DOCUFILM RIMINI La sauna della sorellanza Prima visione dall'Academy europea “SMOKE SAUNA - La sorellanza” dell'estone Anna Hints nominato per gli Oscar 2024 al cineteatro d'autore TIBERIO di Rimini

In un bosco dell'Estonia meridionale la sauna finlandese di fumo e vapore è il luogo d'incontro di un gruppo di donne riunite per depurarsi e confessarsi. Pelle su pelle ridono e piangono del dolore femminile di generazioni: traumi, ferite, violenze, aborti. Spargono unguenti e carezze dolenti con ramoscelli di betulla. Condivisione e purificazione (liberazione), abluzioni... Corpi burrosi e dettagli anatomici mai scabrosi per una fotografia caravaggesca.

