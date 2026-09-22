ANTEPRIMA FILM "La Sconosciuta" di Venezia cinema WOMAN UNKNOW di May el-Touky Leone d'Oro a Venezia 83 e Premio Volpi con la protagonista Mathilde Arcel pellicola storica e psicologica sull'Olanda post-nazista attraverso una donna obbligata ad essere SCONOSCIUTA... (invisibile)

MARIE fa la giovane governante cercando di rifarsi una vita dopo la caduta del nazismo e la fine del conflitto bellico. Sposerà CHRISTIAN, l'anziano e ricco vedovo per cui lavora, custodendo un segreto scomodo: durante la guerra ha avuto una relazione pericolosa con un tedesco. Il recente passato minaccia il suo status emancipato di futura padrona di casa. La ragazza farà il possibile per essere 'sconosciuta'... Un film geometrico e claustrofobico, incombente. La donna al centro con tutta l'ostinata forza femminile che non vuole farsi calpestare dagli uomini e dalla gente: resiste e vende cara la pelle senza farsi riconoscere e disconoscere. La disumanizzazione della protagonista vale ancora oggi.



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