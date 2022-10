APPREZZABILE CONSUETUDINE La Scuola Superiore presenta al Teatro Titano il 48° Annuario: le voci degli allievi di oggi e di ieri

Molto più di un semplice elenco di nomi, attività, risultati. Rappresentativo di una realtà fertile, capace di dare impulso al fermento culturale nel Paese, il nuovo Annuario della Scuola Secondaria Superiore per l'Anno 2020/2021 – presentato di fronte ai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta - riannoda i fili di un “discorso” interrotto dallo stop imposto dall'emergenza sanitaria. E non si limita alla redazione del singolo contributo – si è detto - ma attraversa tutta la vita della scuola. Ci sono le voci dei ragazzi, l'apporto degli insegnanti (Benedetta Bindi, Lucia Crescentini, Claudia Gasperoni, Valentina Rossi, Claudio Mancini, Valeria Martini) attraverso progetti interdisciplinari o extra-curricolari che travalicano i confini della normale didattica. Durante la serata a scandire i vari momenti gli intermezzi musicali proposti dagli allievi IMS insieme al Direttore Fausto Giacomini.

Ci hanno messo la penna, tra gli i tanti (impossibile elencarli tutti) studenti di oggi, come Lorenzo Michelotti ed Elisa Sarti con i loro testi che hanno partecipato al concorso “Un giorno per Dante”; e gli allievi di ieri come Corrado Carattoni e tutta la terza B, studenti che celebrano i 50 anni dalla maturità (anno scolastico 1970/1971) e un rapporto di amicizia tra loro talmente saldo da non perdersi mai di vista. E poi la saggistica curata da Mauro Donnini, Valeria Martini e Laura Rossi; gli studi sammarinesi affidati a Cristoforo Buscarini, Verter Casali e Leo Marino Morganti.

Insomma, un'edizione di grande sostanza con una dedica speciale - omaggio di Filiberto Bernardi e Franco Santi - alla memoria di Fausta Morganti e il suo contributo determinante nella Scuola e per l'Università “con riforme ed intuizioni – ha ricordato nella presentazione al volume anche il Segretario di Stato Andrea Belluzzi – che ancor oggi sono pilastro del sistema scolastico sammarinese”.

Nel video le interviste a Giacomo Esposito, Dirigente Scuola Secondaria Superiore e Franco Santi, Ex allievo ITI e collaboratore di esercitazioni tecnico-pratiche.

