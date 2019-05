La Settima Arte alla Lynch per Fellas

Festa del Cinema a Rimini

Il cuore è a Castel Sismondo con una mostra inedita di David Lynch su “81/2” di Fellini che apre a spazi e proiezioni sul regista americano e una rassegna AVATI HORROR tributo ai 50 anni di cinematografia del presidente di giuria della kermesse riminese, Pupi. Seminari, film, letture e incontri rigorosamente gratuiti in nome del “cinema e industria”. Sogni di Lynch in un tributo al Fellas con litografie e disegni in un percorso figurativo e creativo originalissimo nato proprio a Rimini dalla sinergia tra privato, Confindustria e università in collaborazione con il comune. Teatro Galli e Fulgor contendono al Sismondo, anima e corpo, al FARE CINE coinvolgendo Biblioteca Gambalunga, campus universitario, Multisala Giometti, Settebello e Tiberio al Borgo. Il mestiere è industria in una “fitta rete di corrispondenze” che avvolge di fascino la città prima del 2020 gran festa dei 100 anni di Federico Fellini.

Interviste con PAOLO MAGGIOLI Presidente Confindustria Romagna; ELENA ZANNI Presidente Khairos Cinema Fulgor e Settebello; ROY MENARINI Docente Cinema e Industria culturale