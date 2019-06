La Settima Arte è DONNA: ouverture Ciné a Riccione

Isabella Ferrari

Intelligenti e versatili per 3 sere sul red carpet riccionese 3 donne a onorare la 7^ Arte: ISABELLA FERRARI, DORI GHEZZI e LUCIA OCONE ospiti del patròn Massimiliano Giometti. Gente in terrazza sul mare la sera per colloquiare in confidenza con il trio di artiste, interpreti e protagoniste, della commedia cinematografica italiana e della nostra cultura come autrici. L'ouverture di Ciné è tutta al femminile anche in rassegne gratuite grazie al circuito cinematografico indipendente con oltre 50 sale in Italia messo a disposizione dagli organizzatori e promotori soprattutto tra Rimini e Riccione. Apre ISABELLA FERRARI e suo il rapporto con i registi del nostro cinema tra i quali Scola e Ozpetek introducendo una speciale anteprima americana. DORI GHEZZI porterà in riviera la sua esperienza nello spettacolo con la Fondazione De André e come curatrice dell'opera RAI di successo sul famoso cantautore. Sabato, LUCIA OCONE, conclude con simpatia tutta in rosa la rassegna filmica insieme alle sammarinesi sorelle FABBRI, che hanno creato oggetti artistici e monili a tema, Cine@Donna di Marlù.

fz