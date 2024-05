RIMINI La Settima Arte: è il giorno dei premi, a Carlo Verdone quello 'ad honorem' Al Galli cerimonia di consegna dei Premi Confindustria Romagna Cinema e Industria.

Alla Festa del Cinema di Rimini è arrivato il giorno della cerimonia di consegna dei Premi Confindustria Romagna Cinema e Industria. Al teatro Galli di Rimini Carlo Verdone riceverà il Premio Cinema e Industria ad honorem, Giampaolo Letta Medusa Film (Premio alla Produzione), Andrea Romeo I Wonder Pictures (Premio alla Distribuzione), Laura Muccino (Premio ai Casting Director), Marco Spoletini (Premio al Montaggio).

Alla cerimonia, condotta dalla giornalista Paola Saluzzi, anche Pupi Avati presidente di giuria. Il premio viene attribuito ai professionisti dell’industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. Nella cerimonia sarà consegnato anche il Premio Valpharma per il cinema alla regista Laura Samani.

Le giornate della VI edizione della rassegna con proiezioni, anteprime, convegni masterclass e presentazioni di libri, si concluderanno domani 5 maggio. In programma: Il cammino della filiera (cineteca ore 10) conversazione con Fabio Abagnato (Emilia-Romagna Film Commission).A seguire, alla presenza di Pupi Avati, la proiezione di uno dei film sostenuti dall’Emilia-Romagna Film Commission, il documentario, prodotto da Iniziative Editoriali srl – Gruppo Icaro, La strada che incanta. Storia della scoperta della Via degli Dei, del regista Diego Zicchetti.

In sala: al Cinemino Fellini Museum (Palazzo del Fulgor) ore 17 proiezione di Fellini e l’Ombra e per l’omaggio a Verdone Maledetto il giorno che ti ho incontrato in cineteca alle ore 21.

