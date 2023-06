"La Siesta": la mostra di Antonio Lengua al Centro Atlante

Il Centro Commerciale Atlante ospita la nuova mostra scultorea di Antonio Lengua, fino al 20 giugno a ingresso gratuito. “La Siesta" il titolo che raffigura un uomo pensieroso seduto su una sedia mentre riposa, un profondo richiamo all’infanzia dell’artista e all’antica tradizione del riposo pomeridiano nel suo paese. Un’epoca in cui le persone si appoggiavano allo schienale di una sedia per trovare un momento di riposo dopo il pranzo.

“Questa pratica, purtroppo, è andata progressivamente scomparendo nel corso del tempo – racconta Antonio Lengua -, ma nell’antico paesino era una consuetudine diffusa. Tuttavia l’opera va oltre il semplice ritratto di un momento di riposo: credo che possa rappresentare il bisogno fondamentale di fermarsi e riflettere sulla vita e sulle cose che ci circondano, specialmente in un periodo turbolento come quello che stiamo vivendo”.

Attraverso questa rappresentazione, l'artista intende evidenziare l’importanza di dedicare del tempo per cercare riposo e ricaricare le energie in un mondo che sembra viaggiare ad una velocità sconcertante, senza una chiara direzione. “L’opera ci invita a porci delle domande, a metterci in pausa e a riflettere sul senso della vita e delle nostre azioni. In un’epoca in cui il tempo sembra sfuggirci di mano, dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi e a fare una pausa per riposare e ricaricare le energie esauste”.