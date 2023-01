La sindaca Angelini: “Forza Cricca, Riccione fa il tifo per te”

“Forza Cricca, Riccione fa il tifo per te”. La sindaca Daniela Angelini si congratula con Giovanni Cricca, il 19enne riccionese concorrente di Amici, che era stato eliminato nella puntata andata in onda l’8 gennaio e che è tornato nella scuola di Maria De Filippi. “Tantissimi complimenti per come ha saputo affrontare la sfida di domenica, cogliendo l’inedita opportunità di rientrare in gara offerta dalla trasmissione - dice Daniela Angelini -. Cricca è un riccionese di enorme talento e sono sicura che non mancherà di metterlo in mostra”.

All’autore di “Se mi guardi così”, inedito che sta già riscuotendo grande successo, l’abbraccio della città di Riccione che ora potrà continuare a fare il tifo per lui.