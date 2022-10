FESTIVAL VIE BOLOGNA La Siria in strada come l'Iran in immagini di morte Alla Manifattura delle Arti di Bologna lo spettacolo visuale LA RIVOLUZIONE PIXELATA dalla rivolta mediatica siriana alla lotte delle donne siriane per il VIE FESTIVAL 2022

“Immagini di una rivoluzione. Rivoluzione dell'immagine”: PIXELED REVOLUTION del performer, regista e artista visuale libanese, RABIH MROUÉ racconta una Siria del 2011, in rivolta contro il regime, che sembra l'Iran di Oggi. Uno spettacolo drammaticamente attuale tra guerre e rivolte di piazza. Un esercito vociante di persone armate di macchina fotografica e cellulare irrompono in strada contro Bashar Al-Assad. Si muovono nel caos per registrare su social e web i tumulti di una resistenza civile e politica per il cambiamento. La violenza e la repressione dilagheranno e i cecchini diventano protagonisti della morte di chi li filma. Una guerra contro l'immagine - prova nei fatti Mroué - un'estetica della violenza applicabile (pari, pari) all'Iran.

