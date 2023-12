La società Dante Alighieri presenta ai Capitani Reggenti l'annuario “Identità sammarinese” Si tratta della XV edizione

La società Dante Alighieri presenta ai Capitani Reggenti l'annuario “Identità sammarinese”. Giunto alla sua XV edizione l'Annuario “Identità sammarinese: Riflessioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia e cultura”, a cura della Società Sammarinese Dante Alighieri, è stato presentato a Palazzo, ai Capitani Reggenti, nel corso di una udienza. Anteprima della presentazione pubblica, che sarà venerdì alle 17.45 nella sede di Anis. Nei numeri dell’Annuario complessivamente quasi 200 autori, sammarinesi ed italiani.

18 coloro che, in quest’ultimo volume, hanno contribuito a fare scoprire e rafforzare il concetto di identità, solida nelle sue radici storiche e culturali.

“I protagonisti del volume - ricordano i Capitan Reggenti - sono uniti dal filo sottile e indissolubile che costituisce la trama dell’identità democratica della nostra Repubblica”. In tal modo si “permette di meglio conoscere e far conoscere la complessa realtà di uno Stato in grado di custodire e valorizzare la memoria del proprio passato e il proprio patrimonio, ma anche di proiettare lo sguardo sull’avvenire”.

Nel video l'intervista a Franco Capicchioni, Presidente società Dante alighieri

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: