La solidarietà torna in spiaggia: tra beach tennis e foot volley, burraco e Runrise

Tornano le iniziative di Rimini for Mutoko: l’associazione che supporta numerosi progetti a scopo benefico in Zimbabwe e in Italia. Tra tornei di burraco e di beach tennis, footvolley e beach volley e la camminata all' alba: RunRise, fissata per sabato 20 luglio alle 5,46, che ogni anno supera i mille partecipanti, sammarinesi compresi. L’obiettivo dei volontari per il 2024 è raccogliere fondi per aiutare l’ospedale di Mutoko diretto dal medico riminese Massimo Migani, nell’acquisto di medicinali e materiale di laboratorio e portare in Italia circa 20 bambini nell’ambito del progetto “Operazione cuore” per essere operati.

Anche quest’anno Rimini For Mutoko aiuta due realtà riminesi, “Crescere Insieme” per la realizzazione di un progetto volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità e la Mensa di Sant’Antonio di Rimini, che si occupa di offrire pasti alle famiglie in difficoltà.

Il 20 luglio a Bellaria con il torneo di beach volley al Polo Est mentre il 7 agosto tocca al FootVolley ai bagni 53-54-55 di Rimini.

Il 27 luglio, a partire dalle ore 20:30, al “Campo Don Pippo” in programma il grande torneo di burraco nel quale l’anno scorso quasi 200 partecipanti si sono sfidati all’ultima carta.

Un evento estivo di grande portata che i volontari dell'associazione portano avanti anche grazie alle oltre 80 imprese del territorio e alle associazioni che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro fiducia, regalando gadget, premi e sostegno economico o prestando i loro servizi gratuitamente.