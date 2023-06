PRIMA FILM RAI La solitudine dei 'cani' Un omaggio alla Sardegna presentato al Carbonia Film Festival TUTTI I CANI MUOIONO SOLI di Paolo Pisanu coprodotto da Rai Cinema e distribuito da Fandango

I colori tenui della Sassari del regista, sul mare d'inverno (lungo il litorale e nel quartiere Latte Dolce), disegnano due solitudini che s'incontrano. “i cani che muoiono soli” sono il sessantenne Rudi ( un malvivente locale) e la figlia malata Susanna (abbandonata a se stessa). Sceneggiatura tratta da una storia vera. Un piccolo mondo che alla fine chiede sempre il conto. Due destini che si sfiorano appena nonostante il legame di sangue non si toccano mai anche dopo la morte della madre. Prendersi cura di chi soffre non comprende la violenza unica fonte di sopravvivenza per il padre malavitoso. La paura di rimanere soli alla fine della vita è un tema che sfiora tutti. La storia del tempo perduto che ci perseguita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: