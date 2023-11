EMILIA ROMAGNA TEATRO La solitudine dei numeri inglesi “Il Ministero della solitudine” della compagnia Lacasadargilla prodotto da Emilia Romagna Teatro all'Arena del Sole di Bologna e dal 9 dicembre in cartellone al Galli di Rimini

Il governo conservatore britannico della May istituì prima del Covid, nel 2018-19, un dicastero apposito sulla solitudine per i 9 milioni di persone del Regno Unito afflitte dal mal di esistere. Chi vive nella bolla come in un acquario umano per 5 storie 'sole' in scena - scrivono i registi Ferlazzo Natoli-Ferroni. Ministero ambiguo di natura politica di una istituzione tragicomica. C'è un diritto solitario al sussidio 'solitudinario' assistito? Lo scandalo è negli assenti che abbandonano il nostro vissuto e nei tanti incontri mancati. La solitudine è da considerarsi una invalidità? Allora predisporremo un kit d'emergenza in uno scatolone con la vita dentro. Un set di 'sacche di storie' pronto all'uso, e se non ce la fai puoi sempre morire... lasciarsi andare come cocci perduti della collettività frammentata: tanto ormai ci siamo rotti.

