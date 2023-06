La spiaggia anconetana della libera bellezza

MEZZAVALLE è la baia incontaminata e protetta della parte meridionale di Ancona lungo la riviera del Conero. Acque limpide e luoghi selvaggi in un tratto di spiaggia libera imperdibile imperdibile. La baia è uno spazio libero del litorale anconetano dove non ci sono stabilimenti balneari ma un solo posto di ristoro in un bar ristorante. Ghiaia fine alternata a ciottoli rosa e bianchi in una lingua di terra lunga alcune centinaia di metri sotto il monte Conero. Acqua cristallina, mare azzurro intenso, vegetazione lussureggiante: i colori acquerello della bellezza naturale marchigiana. Si accede per lo “Stradello”, sentiero impervio lungo 500 metri in più tornanti, con un dislivello di 150 metri. Naturalmente l'insenatura è raggiungibile via mare anche dalla vicina Portonovo. In alto verso nord MEZZAVALLE confina con il “Trave”, un roccia allungata a strapiombo sull'acqua in parte interdetta al passaggio a rischio franoso. A sud si scorge la baia vicina di Portonovo altra località incantevole della Riviera anconetana. Un luogo così va rispettato e amato. Non si deve campeggiare e accendere fuochi o bivacchi. Pensare di essere lì senza lasciare tracce del nostro passaggio. Riportare sempre indietro rifiuti e cose che turberebbero la meraviglia di altri.

