EVENTO EMILIA La 'spiaggia' di Bologna è un quartiere Torna DOC IN TOUR della Regione Emilia-Romagna nel capoluogo la presentazione di SAN DONATO BEACH con l'autore Fabio Donatini in sala al Teatro Galliera

San Donato non è la spiaggia di Bologna ma il quartiere popolare (una volta proletario) a ridosso del centro spaccato dai viali in un 'deltoide' di umanità impastata di cemento e case vecchie graffiate (del secolo e del millennio indietro col parchetto e qualche panchina sul traffico di punta) a ridosso della stazione verso l'arteria rossa, Stalingrado, naturale prolungamento di Via Zamboni. Un muscolo caldo a forma di trapezio che d'estate fa solo calore e sudore: una calura della solitudine per la gente che ci sta. In una torrida estate bolognese DONATINI racconta sei persone sole così fuori dal mondo da perdere se stesse. Altroché lockdown, qui il dolore è una dolce malattia tragicomica, che fa morire...

fz

