"La Sposa Blu" di Barbablù

Performer e marionette (pezzi anni 40: beni marionettistici d'arte popolare della collezione Toselli) in una drammaturgia che attinge al teatro di figura e alla danza contemporanea sulla fiaba di Barbablù. La settima sposa scopre la stanza delle mogli-marionette uccise dal signore dalla barba azzurra e padrone del loro destino, che le regala del tempo prima della morte: ma... dalla porta segreta riemergono inganni e menzogne come fantasmi di luce. Possesso, paura e controllo, sulla donna: “ aprirai solo le stanze che dico io!” - ripete il carnefice alla SPOSA BLU, che usa la sua unica chiave insanguinata per salvarsi. Cerca una redenzione che viene dalla liberazione negli altri.

Sai amore, io lo so cosa nascondi e dici: “ non sono più tua/ e la mia libertà soffia tra rughe dei muri//. E apre stanze infinite/ oltre la porta nascosta dello scrigno pieno delle tue paure...