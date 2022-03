EVENTI ARTE RSM La "Sposa meccanica" di Piacentino in mostra a San Marino Omaggio a GIANNI PIACENTINO evento speciale sammarinese alla Galleria Poleschi d'Arte Contemporanea di Dogana le opere del periodo 1969-2008

Pezzi atipici provenienti dalla collezione del gallerista che ha una sede a San Marino. GIANNI PIACENTINO tra Pop Art e Minimalismo in oltre 50 anni di ricerca artistica in alcune opere esposte per la prima volta in Repubblica. Linee e colori ricchi ed eleganti su oggetti di ricambio e recupero che nascono poveri trasformati da PIACENTINO in forme volanti, monocicli viventi e macchine “alluse e simulate”. Forme artistiche sintetiche (monotone) che già all'occhio risultano immediatamente definitive anche nella cromia “micalizzata” (arricchita di pagliuzze colorate di mica, una roccia eruttiva) tenue e ricercata come “la sposa meccanica” ideale di McLuhan.

