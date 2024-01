SERIE TV La stagione americana sulla "notte della contea" TRUE DETECTIVE parte la IV stagione della storica serie USA creata 10 anni fa dall'italoamericano Nic Pizzolatto da febbraio su HBO popolarissima anche in Italia via satellite programmata da Sky Atlantic e in streaming su NOW

L'ultima stagione statunitense creata da Issa Lopez protagonista Jodie Foster ha per titolo NIGHT COUNTY: Genere crime esistenzialistica e alquanto filosofica. Piena di rimandi al cinema e alla letteratura di genere. Ambientata non a casa in Alaska (tutto girato in Islanda). TRUE DETECTIVE inizia dopo l'alba dell'ultimo giorno di luce prima del lungo inverno polare dove “la notte della contea” dura mesi. Un team di scienziati che studia l'origine della vita e la cura di tutte le malattie viene ritrovato congelato: tutti morti come statue di ghiaccio senza tempo. L'investigatrice Denvers lavorerà, nonostante i trascorsi, con l'agente Navarro interprete nativa americana. Serie che mette al centro le donne. Episodi al femminile. Il matriarcato diventa missione salvifica rispetto alle figure maschili precedenti in decadenza (padre e figlio poliziotti in continuo conflitto). Storie paranormali tra Cormac McCarthy, Allan Poe e John Carpenter.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: