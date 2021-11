61ESIMA EDIZIONE La Stampa Estera premia il cinema italiano: Globo d'Oro miglior film a "Le Sorelle Macaluso" Dalla stessa opera migliori attrici Donatella Finocchiaro e Simona Malato. Kim Rossi Stuart migliore attore, Giuliano Montaldo alla carriera

All'Auditorium di Roma la cerimonia del Globo d'Oro, il premio della Stampa Estera al cinema italiano. 61esima edizione per il Globo d'Oro della Stampa Estera, tornato in presenza dopo la pandemia. Ma il cinema non si è fermato, ed ha consentito di nominare i migliori, secondo la giuria, composta da una cinquantina di soci della Stampa Estera. Platea dell'Auditorium in piedi per Giuliano Montaldo, premio alla carriera, emozionatissimo e felice, sul palco con la moglie. Kim Rossi Stuart è il migliore attore di quest'anno, per “Cosa sarà” di Francesco Bruni, il regista che ha voluto esorcizzare la sua stessa malattia raccontandola sul grande schermo e dando l'opportunità a Rossi Stuart di esprimersi al suo meglio.

Così come al meglio si sono espresse Donatella Finocchiaro e Simona Malato, Globo d'Oro ex aequo per “Le Sorelle Macaluso”, film impreziosito da ruoli tutti femminili, come ha sottolineato Finocchiaro. E “Le Sorelle Macaluso” si sono aggiudicate anche il premio al miglior film, con la regista Emma Dante che ha ritirato il Globo. Non sono mancati gli omaggi illustri, come quello a Ennio Morricone da parte del figlio Andrea, né il Gran Premio della Stampa Estera, quest'anno andato a Renato Pozzetto, protagonista molto apprezzato, in un ruolo per lui insolitamente drammatico, nel film “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati.

Nel video gli interventi di Giuliano Montaldo, premio alla carriera, e di Donatella Finocchiaro, premio migliore attrice

