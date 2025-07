La Stampa Estera premia l'eccellenza del cinema italiano con il Globo d'Oro

A Roma, in Campidoglio, la consegna del 65esimo Globo d'Oro al cinema italiano, da parte dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. L'abbraccio tra il regista Alessandro Tonda e Claudio Santamaria suggella il momento più atteso del Globo d'Oro: vince come miglior film “Il Nibbio”, la storia di Nicola Calipari, agente morto in missione vent'anni fa, per salvare la giornalista Giuliana Sgrena rapita in Iraq nel 2005.

“Il Nibbio” vince anche nella categoria migliore attore protagonista, Claudio Santamaria, che ha ritirato il premio mentre in platea c'erano Rosa Villecco Calipari, vedova di Nicola, e Giuliana Sgrena ad applaudirlo. Anche il ministro della Cultura Giuli si è complimentato per il doppio riconoscimento all'opera, “capace di raccontare una storia dolorosa – scrive – in cui il servizio delle istituzioni ha avuto l'esito più tragico, permettendo comunque di salvare una vita umana”.

Migliore attrice protagonista Barbora Bobulova, per l'opera prima di Mimmo Verdesca “Per il mio bene”; opera prima aggiudicata da “Ciao Bambino”, di Edgardo Pistone. La migliore regia però è di Gabriele Mainetti, per “La città proibita”. Gran premio della Stampa Estera a Isabella Rossellini, che ha ringraziato da lontano.

Altro momento atteso, il riconoscimento alla carriera ad un colosso della cinematografia italiana, Pupi Avati. Accolto per la prima volta in Campidoglio, il Globo d'Oro ha avuto il patrocinio di Roma Capitale, la presenza dell'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, e dell'assessore ai Grandi eventi e Turismo Alessandro Onorato, condotto dalla speaker radiofonica Betty Senatore ed organizzato dalla corrispondente della San Marino Rtv Francesca Biliotti e dalla giornalista tedesca Constanze Templin.





Nel video gli interventi di Alessandro Tonda, regista; Claudio Santamaria, attore; Pupi Avati, regista