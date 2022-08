La Statua della Libertà in emoticon

Un'installazione pubblica in bronzo replica del famoso monumento newyorkese cambia il volto della libertà più volte durante l'esposizione indosserà le maschere delle emoji per i passanti a cadenza fissa ogni due mesi. 6 persone diverse in altrettante differenti storie cosicché ognuno potrà 'fruire' più volte di un viso che cambia sullo stesso corpo-monumento. Il figlio adottivo d'origine indiana, apolide, dell'artista per un lungo periodo ha sofferto per la mancanza dei diritti civili di tutti gli americani. Il lavoro deriva dal calco in gesso originale della statua del francese Bartholdi colato in bronzo dalla Fonderia Artistica Battaglia portata a 7 metri d'altezza nell'High Line Park di Manhattan.