La Statua della Libertà torna ai sammarinesi, ultimato il restauro

Torna ai sammarinesi, dopo poco più di un mese di intervento, autorizzato e sotto l'alta sorveglianza della Commissione per la Conservazione dei Monumenti, eseguito dall'Azienda per i Servizi Pubblici che ha commissionato alla restauratrice Serena Brioli il restauro della statua e delle due lapidi commemorative, curando invece direttamente il recupero del basamento in pietra arenaria di San Marino. Alto il significato simbolico per tutta la comunità, ma non meno di valore il segno artistico del monumento e della statua, in marmo di Carrara, eseguita nel 1876 dallo scultore romano Stefano Galletti, molto noto a quei tempi.

Nel video, le interviste a Giuseppe Bernardini, capo servizio dell'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici e a Serena Brioli, restauratrice