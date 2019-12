La stella della danza Tatiana Borovìk al teatro Nuovo di Dogana per due grandi classici

A San Marino due appuntamenti imperdibili per gli amanti della danza. Due spettacoli che richiamano il passato, dalla coreografia alla scenografia, ma che rivivono in formula moderna, con il corpo di ballo del Teatro municipale dell'Opera e del Balletto di Kiev. A dirigerlo è Tatiana Borovik: una stella della danza, in passato prima ballerina dell'Opera Nazionale dell'Ucraina. Originale la coreografia de Il Lago dei Cigni unita a un fondale artistico particolare.

Oltre 60 ballerini premiati a livello internazionale, tournée in giro per il mondo e più di 30 balletti sono alcuni dei numeri della compagnia. All'arte si unisce la solidarietà, perché parte del ricavato sarà devoluto a chi ha perso tutto nel recente terremoto in Albania.

Nel video l'intervista a Tatiana Borovìk