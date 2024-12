La Storia a teatro, progetto di rievocazione ambientato nell’antica Roma per agli studenti

La Storia Antica prende vita in una rievocazione per gli studenti del Classico e del Linguistico della Repubblica. Al Teatro Titano le Associazioni Legio XIII Gemina di Rimini e Simmachia Ellenon di Fano, hanno messo in scena le tradizioni della vita civile e le antiche strategie militari dell’esercito romano, in età repubblicana e imperiale, e della falange oplitica greca.

La rappresentazione teatrale rientra nell’ambito di un progetto interdisciplinare, realizzato dagli insegnanti del liceo Classico con una modalità didattica evocativa e coinvolgente.

Nel video le interviste a Michael Tebaldi pres. Legio XIII Gemina Rimini, Elena Garofalo pres. Simmachia Ellenon Fano.