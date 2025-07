La storia del jazz al "Cubo"

Un maestro della 6 corde statunitense nato in Ohio, cresciuto nei sobborghi del Connecticut, suona dall'età di 11 anni, e ha studiato a Boston: più americano di così!? Scofield sin dagli anni 70 ha accompagnato i più grandi interpreti e musicisti jazz del suo paese che hanno segnato con lui la storia mondiale del genere nato a New Orleans agli inizi del 900. Duo, trio e solo, in passato fino al covid: quest'anno per l'estate 2025 ha forgiato il quartetto “LONG DAYS” dei giorni più lunghi e caldi dell'anno anche da noi. Nuove composizioni e rivisitazioni per tastiera e contrabbasso sulle percussioni comanda comunque la chitarra.